Alanya'da günlerdir etkili olan yağışlı hava, 2025 yılının başlangıcında yerini güneşli ve bulutlu havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, yoğun yağışların ardından bölge sakinleri, yeni yılın ilk günlerinde daha iyi bir hava koşuluyla karşılaşacak. Şiddetli yağışların neden olduğu su baskınlarından etkilenen vatandaşların sıkıntıları, havanın düzelmesiyle birlikte hafifleyecek. Alanya’da bu süreçte beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece, en düşük sıcaklık ise 10 derece olarak ölçülecek. Bölge halkı, yeni yılda daha huzurlu ve sağlıklı günler geçirmeyi umuyor.

Kaynak: Haber Merkezi