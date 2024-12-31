Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler yeni kantinin yakında hizmet vereceğini duyurdu. Başhekim Doç. Dr. Güler yaptığı açıklamada; ”Hastane girişinde “Hastane Restaurant” olarak bulunan alanın mahkeme süreci devam etmekte olup, süreç Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat birimi tarafından yürütülmektedir. Hastane idaresi olarak mahkeme süreçleri ile ilgili durumları yakından takip etmekteyiz. Hastane bitişiğinde bulunan küçük kantin sözleşme süreci sona ermesine rağmen kiracının çıkmaması nedeniyle Aralık ayı başında mahkeme kararı ile boşaltılmıştır. Hastane idaresi olarak bu süreçler tamamlanmasının ardından hasta, hasta yakınları ve personellerimiz için yeni kantin alanları belirlenmiş olup, ihale süreci başlatılmıştır. İhale süreçleri Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, yakın zamanda ihale yayınlanacaktır. Yeni kantinlerimiz açılana kadar yaşanılan bu geçici mağduriyetten dolayı tüm hasta ve hasta yakınlarından anlayış bekliyoruz. Bu süreçte hasta/hasta yakını ve personellerimizin mağduriyetini en aza indirmek için hastanemizin belirli bölgelerinde 10 tane yiyecek, içecek otomasyonumuz hizmet vermektedir” dedi.

Kaynak: Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/BÜLTEN