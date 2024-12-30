Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçedeki ulaşımda aksama olmaması için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Son bir haftadır Alanya’yı etkisi altına alan şiddetli yağış, Toroslar’da kar yağışını da beraberinde getirdi. Ekipler, Alanya'nın kuzey, doğu ve batı bölgelerinde kar küreme ve heyelan temizliği çalışmalarını 7/24 sürdürerek yolları açık tutuyor.

Taşatan grup yolu, Hacıbeleni ve Erikçiler bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda aksama yaşanırken, kar küreme ve yola düşen taşların temizlenmesi işlemleri yapıldı. Gümüşkavak ve Çamlıca yollarında ise heyelan nedeniyle bozulan alanlarda dolgu çalışması gerçekleştirilerek, Bıçakçı Mahallesi grup yolundaki heyelan sonrası düşen taş ve molozlar temizlendi.

Büyükşehir ekipleri, bölgedeki ulaşımı güvenli hale getirmek için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor.