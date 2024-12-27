Belediye Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğlenebilmesi için kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal’ın öncülüğünde yapılan denetimlerde gıda uzmanları ve zabıta ekipleri, mutfak, bulaşıkhane ve soğuk hava depolarını detaylı olarak kontrol etti. Alkollü ve alkolsüz içeceklerden gıda ürünlerine kadar birçok malzemenin son kullanma tarihleri ve saklama koşulları incelendi. Eksik ya da uygunsuz bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

HİJYEN VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Denetimler sırasında hijyen standartlarının ve yasal düzenlemelerin takip edilip edilmediği değerlendirildi. Gıda uzmanlarının katkısıyla özellikle gıda ürünlerinin depolanma koşullarına dikkat çekildi. Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın yılbaşını sağlıklı ve güvenli bir ortamda kutlaması için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yılbaşı öncesi ve sırasında bu tür denetimlerin sıklaştırılacağını ve halk sağlığını korumak adına kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Denetimlerin sonunda, hijyen ve düzen konusunda başarılı bulunan işletmelere teşekkür eden Başkan Özçelik, eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli düzeltmeleri yapmaları uyarısında bulunduklarını söyledi.