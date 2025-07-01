Alanya'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan çöp sorunu ve çevre kirliliği, duyarlı gençleri harekete geçirdi. Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı Ortaöğretim Birimi, "Kutadgu Bilig Ortaöğretim Yaz Gelişim Programı" çerçevesinde anlamlı bir çevre etkinliğine imza attı: kapsamlı bir sahil temizliği.

Gönüllü gençlerden oluşan ekip, Alanya'nın gözde sahillerinde biriken çöpleri toplamak için kolları sıvadı. Özellikle sıcak havaların etkisiyle artan insan yoğunluğuyla birlikte kirliliğin de arttığı sahillerde, gençler mavi çöp poşetleriyle saatlerce çalışarak atıkları titizlikle topladı. Bu çaba, hem doğanın korunmasına somut bir katkı sağladı hem de toplumda çevre bilincinin artırılmasına yönelik önemli bir farkındalık oluşturdu.

Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı Ortaöğretim Birimi yetkilileri, etkinliğin amacının sadece çöp toplamak olmadığını, aynı zamanda genç nesillerde çevreye duyarlılık ve sorumluluk bilinci oluşturmak olduğunu belirtti. Bu tür projelerin devam edeceği ve Alanya'nın temiz bir çevreye sahip olması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.