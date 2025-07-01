Alanya'ya atanarak görevine başlayan Kaymakam Şakir Öner Öztürk'e tebrik ziyaretleri sürüyor. Türk Eğitim-Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Onur Niğmet Üner ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Öztürk'e yeni görevinde başarılar dileyerek sendika faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri için Başkan Üner ve ekibine teşekkür etti.

Ziyaretlerin bir diğer önemli ayağını ise Alanya'daki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri oluşturdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fikret Namal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, İlçe Göç Müdürü Mehmet Çelik, Vergi Dairesi Müdürü Burak Alp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Aksoy, Nüfus Müdürü Mustafa Karlıbaş, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Müdürü Durmuş Kutlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar ve Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel gibi isimler Kaymakam Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Kurum müdürleri, kendi birimlerinin çalışmaları, projeleri ve faaliyetleri hakkında Kaymakam Öztürk'e detaylı bilgi sundu.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, tüm ziyaretçilere nazik dilekleri için teşekkür ederek, "Tüm kurumlarımızla uyum ve iş birliği içerisinde, güzel Alanya'mızın huzuru ve refahı için hep birlikte çalışacağız" mesajını verdi. Bu ziyaretler, yeni Kaymakam Öztürk'ün Alanya'daki görevine hızlı ve etkin bir başlangıç yaptığını gösteriyor.