Artan hava sıcaklıkları ve kuraklığın etkisiyle yükselen orman yangını riskine karşı ve geçtiğimiz günlerde Alanya ve bir çok ilde ve ilçede meydana gelen orman yangınlarının ardından Antalya Valiliği önemli bir tedbir kararı aldı. Alanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçede, ormanlık alanlara girişler 31 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklandı.

Alanya'da Yasak Kapsamına Giren Bölgeler

Valilik kararı kapsamında Alanya'nın gözde doğal güzellikleri arasında yer alan Dim Çayı Vadisi, Gedevet Yaylası ve Türbelinas Yaylası gibi noktalarda piknik yapmak, mangal, semaver ya da kamp ateşi yakmak kesinlikle yasaklandı. Bu karar, özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan bu bölgelerdeki yangın riskini minimize etmeyi amaçlıyor.

Orman Müdüründen Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel, alınan önlemlerin hayati önem taşıdığını vurgulayarak vatandaşlara seslendi. Yüksel, "Yasak 31 Ekim'e kadar geçerli. Özellikle bağ, bahçe temizliği yapılmasın. Piknik sonrası çevreye çöp, cam şişe bırakılmasın. Gözlem ekiplerimiz 24 saat görevde. Herhangi bir şüpheli durum ya da elektrik tellerinden kaynaklı kıvılcım riski varsa 112 Acil üzerinden bize bildirin" dedi.

Yetkililer, bu yasakların hem doğayı korumak hem de olası yangınların önüne geçmek için alındığını hatırlatarak, vatandaşların çevreye duyarlı ve dikkatli olmalarını beklediklerini belirtti. Alınan bu tedbirlerin, orman yangınlarının yıkıcı etkilerinden korunmak adına büyük önem taşıdığı ifade edildi.