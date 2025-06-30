Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında, devlet korumasındaki çocuklara sıcak bir yuva sunan koruyucu aileler ve çocuklarla Paradiso Otel'de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Kaymakam Öztürk, masaları tek tek ziyaret ederek hem çocuklarla hem de aileleriyle yakından ilgilenip sohbet etti.

Kaymakam Öztürk: "Çocuklarımız Bizim Göz Bebeğimiz, En Kıymetli Emanetimizdir"

Programda koruyucu ailelere hitap eden Kaymakam Öztürk, ailelerin çocukların hayatındaki paha biçilmez rolüne vurgu yaptı. Öztürk, "Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde korunup kollanması, onların iyi şartlarda yaşaması ve bireysel donanımlarını en üst seviyeye çıkarabilmelerinde şüphesiz siz değerli koruyucu ailelerimizin üstlendiği rol paha biçilmezdir. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, en kıymetli emanetlerimizdir" dedi.

Devlete emanet edilen yavrulara hep birlikte sahip çıkılmaya devam edileceğini belirten Kaymakam Öztürk, koruyucu ailelere seslenerek, "Bu yolda gösterdiğiniz fedakârlık için her birinizden Allah razı olsun. Lütfen unutmayın; herhangi bir isteğiniz, talebiniz veya sıkıntınız olduğunda, Devletimiz adına üzerimize düşen her konuda kapımızın da gönlümüzün de sizlere daima açık olduğunu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Öztürk, bu özel buluşmaya ev sahipliği yapan Paradiso Otel yönetimine ve organizasyonda emeği geçen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkürlerini sunarken, tüm koruyucu ailelerin Koruyucu Aile Günü'nü kutladı. Program, günün anısına çekilen aile fotoğraflarıyla sona erdi.