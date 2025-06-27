Alanya'da eğlence sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve olası çözüm yolları, önemli bir toplantıyla masaya yatırıldı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ilgili kurum amirleri ve eğlence sektörü temsilcileri katılım sağladı.

ALTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, özellikle Barlar Sokağı'nda yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda söz alan Kaymakam Öztürk, ortak akılla hareket etmenin önemine dikkat çekti. Öztürk, "Bu, bir yolu beraber yürüme meselesidir. Şehrimizin vizyonunu olumsuz yönde etkileyen olaylara dikkat göstermeliyiz. Bunun içinde kentimizin tüm paydaşlarıyla birlikte ortak akılla hareket etmek çok önemli. Alanya’mızın huzur ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız," dedi.

Toplantı, eğlence sektörü temsilcilerinden gelen soruların yanıtlanması ve sunulan çözüm önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi. Bu buluşma, Alanya'nın turizm ve eğlence potansiyelini artırmak adına işbirliği ve diyalog ortamını güçlendirmeyi hedefliyor.