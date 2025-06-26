Son zamanlarda Alanya ve çevresinde, kendisini "Kaymakam" veya "Kaymakamlık Personeli" olarak tanıtarak vatandaşlardan telefonla bağış topladığını iddia eden ve kişisel IBAN numaralarına para gönderilmesini talep eden dolandırıcılar hakkında Alanya Kaymakamlığı önemli bir duyuru yayımladı.

Yayımlanan duyuruda, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşları arayarak para talep etmediği vurgulanarak, "Sizi bu veya benzeri bir taleple arayan kişilere ASLA itibar etmeyiniz" denildi.

Alanya Kaymakamlığı, bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşan vatandaşların derhal telefonu kapatarak konuyu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Emniyet veya Jandarma birimlerine bildirmesi gerektiğini belirtti.

Kaymakamlık, kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadesiyle vatandaşları bir kez daha dikkatli olmaya ve dolandırıcılık girişimlerine karşı uyanık olmaya çağırdı.



