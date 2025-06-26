Antalya'nın turistik incisi Kaleiçi Yat Limanı'nda yer alan bir umumi tuvaletin sadece 1 Euro karşılığında hizmet vermesi, hem yerel halkın hem de yerli turistlerin büyük tepkisini çekti. Güncel kurla yaklaşık 46 TL'ye denk gelen bu uygulama, "Kendi ülkemizde kendi paramız geçmiyor" yorumlarına neden oldu.

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tuvaletin girişine asılan tabelada "Kullanım ücreti: 1 €" ifadesi açıkça görülürken, Türk Lirası'nın geçerli olmaması vatandaşlar arasında şaşkınlık ve tepkiye yol açtı. Özellikle sabah 08.00 ile akşam 22.00 arasında açık olan bu tuvaletin, TL ödemesi kabul etmemesi mağduriyet yarattı.

Sosyal medyada yankı bulan bu durum, "Kendi ülkemizde paramız geçmiyor" serzenişleriyle dile getirildi. Vatandaşlar, bu tür uygulamaların turizme katkı sağlamak yerine yerel halkı dışladığını ve ayrımcılık yarattığını savunuyor. Daha önce de Antalya'da sahillerdeki şezlong ücretlerinin yerli ve yabancı turistler için farklılık göstermesi benzer tartışmaları beraberinde getirmişti.