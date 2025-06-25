Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde, hareketli Barbaros Caddesi üzerinde alışılmadık bir manzaraya rastlandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir Rus vatandaşı, cadde kenarına oturarak şapkasını önüne koyup dilenmeye başladı.

Özellikle yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bu caddede yaşanan olay, çevredekilerin hemen dikkatini çekti. Bazı turistler ve vatandaşlar, şapkanın içine para atarak dilenen kişiye destek oldu.

Bir süre sonra şapkasında biriken parayı cebine koyan Rus vatandaşı, ardından şapkasını tekrar aynı yere yerleştirerek dilenmeye devam etti. Bu sıra dışı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay, Alanya'da hem yerel halk hem de turistler arasında kısa sürede konuşulan bir konu haline geldi.