Alanya Kaymakamlığı görevine atanan Şakir Öner Öztürk, hızlı bir başlangıç yaparak Atatürk Caddesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi. Dükkanlara tek tek konuk olan Kaymakam Öztürk, sadece esnafla değil, alışveriş yapan vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Ziyaretler sırasında esnafın dile getirdiği sorunları ve talepleri dikkatle dinleyerek notlar alan Kaymakam Öztürk, tüm esnafa bereketli kazançlar diledi. Esnaf ve vatandaşlar ise, Kaymakam Öztürk'ün bu nazik ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine "hayırlı olsun" dileklerini iletti ve yeni görevinde başarılar diledi.

"Kapımız Esnafımıza ve Vatandaşımıza Her Zaman Açık"

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Kaymakam Öztürk, "Görevimize başlarken Alanya'mızın kalbi olan esnafımızla ve değerli vatandaşlarımızla doğrudan bir araya gelmek istedik. Vatandaşlarımızın sesine kulak vermek, beklentilerini ve varsa sorunlarını yerinde dinlemek, bizim en asli görevimizdir. Esnafımız, bu şehrin ekonomik ve sosyal hayatının temel direğidir. Onların güçlü olması, Alanya'nın güçlü olması demektir. Devletimizin kapısı, tüm esnafımıza ve hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. Alanya’mız için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Kaymakam Öztürk'e bu önemli ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat da eşlik etti.