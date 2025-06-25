Alanya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu, Sıla Çetin başkanlığında toplandı. Toplantıda, Alanya’nın çocukların sağlıklı, güvenli, mutlu ve özgür bireyler olarak büyüyebileceği bir kent haline gelmesi için somut adımların atılması gerektiği vurgulandı. Çocuklar, “Alanya çocuk dostu bir şehir olmalı” diyerek tüm kurumlara ve topluma önemli bir çağrıda bulundu.

SÖZÜMÜZ VAR, TALEBİMİZ NET: ALANYA BİZİM DE KENTİMİZ

Toplantı sonrası açıklama yapan Çocuk Meclisi üyeleri, çocukların sadece geleceğin değil bugünün de bir parçası olduğunu belirterek, "Bizler bu kentin sokaklarında yürüyoruz, parklarında oynuyoruz, okullarında eğitim alıyoruz. Bu yüzden yaşadığımız şehirde söz sahibi olmalı, sesimiz duyulmalı. Alanya’nın her çocuğa güven, mutluluk ve umut veren bir şehir olması için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

ÇOCUKLARIN TALEPLERİ VE ÖNERİLERİ

Toplantıda çocuklar, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları dile getirerek çözüm önerilerini sıraladı. Ortaya çıkan talepler arasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

PARKLARIN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ

Parklarda yeterli aydınlatma, güvenlik kameraları, düzenli bakım hizmetleri ve zararlı unsurlardan arındırılmış oyun alanları oluşturulmalı. Ayrıca çocukların aileleriyle rahatça zaman geçirebileceği hijyenik ve donanımlı sosyal alanlar arttırılmalı.

MAHALLE BAZLI OYUN VE SOSYAL ALANLAR

Her mahallede çocukların kolayca ulaşabileceği, fiziksel aktivitelerini geliştirebilecekleri, yaş gruplarına uygun oyun alanları kurulmalı.

TRAFİKTE ÇOCUK GÜVENLİĞİ

Okul çevreleri başta olmak üzere yaya geçitlerinde çocuklara öncelik veren trafik uygulamaları artırılmalı, hız sınırları sıkı şekilde denetlenmeli.

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

Çocukların yaratıcılığını geliştiren tiyatro, müzik, resim ve doğa atölyeleri yaygınlaştırılmalı. Çocuk kütüphaneleri, bilim merkezleri ve çocuk müzeleri kurulmalı.

ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ VE FARKINDALIK

Tüm okullarda çocuk hakları eğitimi yaygınlaştırılmalı, çocuklara yönelik şiddet, istismar ve zorbalığa karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı.

ÇOCUK MECLİSİ: ÇOCUK DOSTU KENT HAYAL DEĞİL, BİR HAKTIR

Toplantının sonunda yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocuk dostu bir kent, sadece oyun alanlarıyla değil; aynı zamanda çocuklara değer veren, onların haklarını koruyan, görüşlerini önemseyen bir sistemle mümkündür. Biz Alanya’nın her çocuğu için daha güzel, daha güvenli, daha umutlu bir şehir olması için çalışmaya hazırız. Bu hayal değil, bizim hakkımız.”

ALANYA KENT KONSEYİ: ÇOCUKLARIN SESİ YOL GÖSTERİCİMİZDİR

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan da toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocukların öneri ve taleplerinin bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirterek, “Çocuk Meclisimiz bizim vicdanımız ve yol göstericimizdir. Onların hayalleri bizim sorumluluğumuzdur. Alanya’yı çocuk dostu bir kent yapmak, sadece bir hedef değil; sosyal adalet, insan hakları ve toplumsal refah açısından bir zorunluluktur" dedi.