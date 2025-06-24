Alanya'nın kalbinde yer alan ve kentin önemli simgelerinden biri olan Barış Manço Parkı'nın yıkımına, Alanya Belediyesi'nin kent meydanı projesi kapsamında dün başlandı. Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerindeki parkta yıkım çalışmaları bugün de devam ediyor.

Bu park, 1960'lı yıllarda dönemin Kaymakamı İsmet Hilmi Balcı tarafından mezarlıktan dönüştürülerek halkın kullanımına açılmıştı. Nesillerdir Alanyalıların dinlenme ve buluşma noktası olan bu alanın ortadan kaldırılması, kent belleği açısından büyük bir hassasiyetle karşılanıyor.

Zamanlama Krizi: Turizm Sezonunun Ortasında Yıkım!

"Alanya'nın imajı"ndan sıkça bahseden yetkililerin, turizm sezonunun tam ortasında böyle bir yıkım kararı alması, "zamanlama" açısından ciddi tartışmalara yol açtı. Şehrin vitrini sayılabilecek bir noktada, yerli ve yabancı binlerce turistin geçtiği bu güzergâhta yapılan uygulama, vatandaşların da tepkisini çekti. Alanya'da hem kent belleğini temsil eden hem de yıllarca nesillere ev sahipliği yapan bir alanın ortadan kaldırılması, belediyenin "önceliklerinin" neye göre belirlendiği sorusunu da beraberinde getirdi.

Kent meydanı projesiyle bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve dinlenme alanlarının artırılması hedefleniyor. Ancak kamuoyundaki temel soru hâlâ geçerli: "Bu yıkım neden Alanya'nın en yoğun dönemine denk getirildi?"