Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alanya Kaymakamlığı görevine atanan Şakir Öner Öztürk, ilçedeki ilk mesaisine anlamlı bir başlangıç yaptı. Kaymakam Öztürk, göreve başlamasının hemen ardından Şehit Yusuf Önder'in annesi Sevcan Önder ve babası Sunay Önder'i evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, onların hal ve hatırlarını sordu. Devletin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarında olduklarını ve kapılarının kendilerine daima açık olduğunu vurgulayan Kaymakam Öztürk, ailenin bir isteği olup olmadığını da sordu. Şehit ailesi ise bu nazik ziyaret ve Kaymakam Öztürk'ün görevdeki ilk gününü kendilerine ayırmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sırasında tüm şehitler için rahmet dileyen Kaymakam Öztürk, duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmasında, "Aziz Türk milleti; birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini her şeyin üstünde tutan, vatanı ve bayrağı uğruna ölümü göze alabilen, yeryüzündeki en nadir milletlerden biridir. Bugün, Alanya'daki görevime başladığım bu ilk mesai gününde, bu kutsal sevginin en büyük nişanesi olan şehidimiz Yusuf Önder’in kıymetli annesi Sevcan Hanım'ı ve babası Sunay Bey'i ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadım. Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki, şehitlerimizin bize bıraktığı emanetler başımızın tacıdır. Onların değerli ailelerinin her zaman ve her koşulda yanlarında olacağız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun," ifadelerini kullandı.

Kaymakam Öztürk'e bu anlamlı ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Teğmen Mert Evci ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Aksoy da eşlik etti.