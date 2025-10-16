Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in imzasıyla hazırlanan atama yazısı, belediyenin tüm birimlerine ulaştırıldı. Gülebay, ASAT Genel Müdürlüğü görevini derhal üstlendi. İstifa sonrası bu hızlı hamle, belediye yönetiminde dikkatleri üzerine çekti.

TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Mühendislikten kamu yönetimine, ulaşımdan altyapı projelerine uzanan kariyeriyle bilinen Cengiz Gülebay, uzun yıllardır kamu hizmetinde çeşitli görevlerde bulundu. 1964 doğumlu Gülebay, Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Adalet bölümlerini de tamamladı.

Kariyerine Etibank bünyesindeki Karadeniz Bakır İşletmeleri'nde başlayan Gülebay, ardından Ulaştırma Bakanlığı'nda uzun yıllar kontrol mühendisi ve başmühendis olarak görev aldı. Antalya Havalimanı, Isparta Havalimanı ve çeşitli liman projelerinde görev alan Gülebay, 2010 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görev yaptı. 2016 yılında emekli olmasına rağmen, 2024 yılında Antalya Ulaşım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.





İSTİFA SONRASI HIZLI ATAMA

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt'un neden istifa ettiğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yerine getirilen Cengiz Gülebay'ın deneyimi ve altyapı konusundaki birikimiyle göreve hazır olduğu ifade ediliyor. Atamanın, belediyenin altyapı projelerinde istikrarın korunması amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor. Öte yandan, yeni genel müdür Gülebay'ın, ASAT'ta nasıl bir yönetim politikası izleyeceği ve önümüzdeki dönemde hangi projelere öncelik vereceği merakla bekleniyor.