Araştırma verilerine göre, en düşük iş memnuniyetine sahip meslek grubu muhasebeciler olarak belirlendi. Uzun çalışma saatleri, yüksek stres düzeyi ve dönemsel baskılar, bu meslekteki çalışanların mutsuzluğunun temel nedenleri arasında yer aldı. Muhasebecileri, güvenlik görevlileri ve kasiyerler izledi. Bu gruplarda vardiyalı sistem, yoğun iş temposu, düşük sosyal statü ve iletişim eksiklikleri gibi unsurlar öne çıktı.

ZİRVEDE MUHASEBECİLER VAR

Araştırma sonuçlarına göre en mutsuz çalışanlar muhasebeciler oldu. Mesleki tatminin düşük olması, uzun çalışma saatleri ve yüksek stres seviyesi bu sonucu etkileyen başlıca nedenler arasında gösterildi.

Muhasebecileri güvenlik görevlileri ve kasiyerler izledi. Her üç meslek grubunda da çalışanlar, iş temposunun yoğunluğu, düşük sosyal statü, vardiyalı sistem ve iletişim yetersizliği gibi faktörlerden dolayı mutsuzluk yaşadıklarını belirtti.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN MESLEKLER

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri sıralaması:

Muhasebeci Güvenlik Görevlisi Kasiyer Gözetmen Sunucu Erdem Baş ABD'den Dikkat Çeken Paylaşımıyla Gündem Oldu: 'Su, Benzinden Üç Kat Pahalı' İçeriği Görüntüle Saha Servis Mühendisi Müşteri Hizmetleri Uzmanı

Uzmanlara göre bu meslek gruplarında çalışanların yaşadığı memnuniyetsizlik, sadece maaş ya da çalışma saatlerinden değil, aynı zamanda işin toplumsal değerinin düşük algılanmasından ve kariyer gelişim imkanlarının sınırlı olmasından kaynaklanıyor.