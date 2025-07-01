Alanya'ya atanan ve görevine hızlı bir başlangıç yapan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, makamında hem duygusal anlara sahne olan hem de şehrin ekonomik nabzını tutan önemli ziyaretler kabul etti.

Şehit Ailelerinden Duygu Dolu "Hayırlı Olsun"

Kaymakam Öztürk'ü ilk olarak, Alanya'nın kahraman şehitlerinin yakınları ziyaret etti. Şehit Coşkun Nazilli'nin annesi Sultan Nazilli, Şehit Halil İbrahim Aksoy'un eşi Aysun Aksoy, Şehit Abdullah Ümit Sercan'ın anne ve babası Gülten-Durmuş Sercan ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya Şubesi Başkanı Hakan Çoban ve Yönetim Kurulu üyeleri, yeni Kaymakam'a 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Bu anlamlı buluşmada Kaymakam Öztürk, şehit ailelerine ve EMŞAV yönetimine nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için derin şükranlarını sundu.

ALTSO'dan Alanya Ekonomisi Vurgusu

Günün bir diğer önemli ziyareti ise Alanya'nın ekonomik dinamizmini temsil eden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO)'ndan geldi. ALTSO Başkanı Eray Erdem ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kaymakam Öztürk'ü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Kaymakam Öztürk, ALTSO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, şehrimize katma değer sağlayan en önemli sivil toplum kuruluşlarımızın başında geliyor. Alanya'mızın turizmi, tarımı ve ekonomisinin gelişimi için ALTSO başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız. Nazik ziyaretleri ve güzel dileklerinden dolayı Başkanımız Eray Erdem ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretler, Kaymakam Öztürk'ün Alanya'daki görevine toplumun her kesimiyle güçlü bağlar kurarak ve şehrin önceliklerine odaklanarak başladığının sinyallerini verdi.