Alanya'da toplumsal duyarlılığıyla bilinen Alanya Sevdalıları Derneği, anlamlı bir projeye imza attı. Alanya Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden gelen koltuk ihtiyacı talebi üzerine dernek, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti.

Dernek, ihtiyacı bir üyesi aracılığıyla öğrendikten sonra hemen yerel iş dünyasından destek arayışına girdi. Bu çağrıya kulak veren Evissi Mobilya sahibi Hüseyin Küçükemir ve Enza Mobilya sahibi Mustafa Küçük, projeye gönülden destek olarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin tüm koltuk ihtiyacını karşılayan sponsorlar oldu.

Alanya Sevdalıları Derneği Başkanı Kemal Yetgin, bu iyilik hareketinde sadece bir "köprü" görevi üstlendiklerini belirtti. Yapılan açıklamada, "Asıl alkışı insan hayatına değer katan, sağlık emekçilerine destek olmayı görev bilen bu güzel insanlar hak ediyor. Doktorlarımızın ve hemşirelerimizin yüzlerindeki o küçük tebessüm, bizlere her şeyin karşılığı oldu" ifadeleriyle destekçilere minnet duyguları iletildi.

Bu dayanışma örneği, Alanya'da sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının bir araya gelerek toplumsal ihtiyaçlara ne kadar hızlı ve etkili çözüm bulabildiğini bir kez daha gösterdi. "Birlikte daha güzeliz, birlikte güçlüyüz. Rabbim birliğimizi daim etsin" mesajıyla tamamlanan bu anlamlı destek, Alanya halkının birlik ruhunu pekiştirdi.