Alanya’da meydana gelen şiddetli yağışların ardından, Mahmutlar Mahallesi'nde Dörtyol Mezarlığı sahil yolu üzerinde bulunan kaldırım çökmüş durumda. Dün sabah saatlerinde bölgeden geçen vatandaşlar ve sürücüler, karşılaştıkları bu görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı.



Yağmurun etkisiyle meydana gelen çökme olayı, mahalle halkında büyük bir tedirginlik yarattı. Sakinler, olası can kaybı veya yaralanma vakalarının yaşanmaması için acilen önlem alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca çatlakların ve zayıf zeminlerin onarılması adına Alanya Belediyesi yetkililerine çağrıda bulunarak gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiler.

İlgili kurumların duruma hızlı bir şekilde müdahale etmesini bekleyen mahalle halkı, özellikle çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturan bu durumun bir an önce giderilmesini umuyor. Yetkililerin sorunu çözme konusunda hızlı davranması bekleniyor; aksi takdirde daha ciddi kazaların kaçınılmaz olabileceği ifade ediliyor.