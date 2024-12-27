Alanya Tapu Müdürlüğü, önemli bir değişikliği duyurarak 1 Ocak 2025 itibarıyla eski kimlik kartlarının geçerliliğinin sona ereceğini açıkladı. Bu tarihten itibaren vatandaşların tüm resmi işlemleri için çipli kimlik kartı kullanmaları gerekecek. Kırsal bölgelerden gelen bazı vatandaşlar hala eski kimliklerini kullanmaya devam ederken, yetkililer bu konuda bilgilendirme yapıyor.

Nüfus Müdürlüğü’nde yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, yeni döneme uyum sağlamak isteyenler için alternatif bir çözüm olarak E-devlet üzerinden de kimlik değişikliğinin yapılabileceği vurgulanıyor. Bu adımın amacı ise işlem güvenliğini artırmak ve dijitalleşme sürecini desteklemek olarak belirtiliyor. Vatandaşların bu değişiklik konusunda zamanında harekete geçmeleri gerektiği ifade ediliyor.