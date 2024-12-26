Alanya Belediyesi’nde uzun yıllardır görev yapan ve belediyeye büyük başarılar kazandıran Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürü Levent Uğur, emekli olduğunu duyurdu.

Levent Uğur'un belediyedeki görev süresi boyunca, sporun her alanında önemli adımlar atıldı. Özellikle genç sporculara verdiği önemle dikkat çeken Uğur, altyapıya yaptığı yatırımlarla Alanya'da sporun tabana yayılmasına öncülük etti. Yeni spor tesislerinin yapılması, spor organizasyonlarının sayısının artması ve şehrin spor kültürünün güçlenmesi, Uğur'un döneminde gerçekleşen önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

Uğur'un Veda Mesajı:

Emeklilik kararını duyuran Uğur, yaptığı açıklamada, " Sevgili hemşehrilerim kıymetli dostlarım; otuz yıldır sizlere hizmet etme onuruna nail olduğum ve son on yılını Alanya belediyesi Spor işleri müdürü olarak sürdürdüm çalışma hayatımı, alnım ak bir şekilde bugün emeklilik dilekçemi vererek sonlandırmış bulunmaktayım. Çalışma hayatım boyunca ‘’makama yük olacak adam değil, makamı yüklenecek adam olma’’düsturuyla vazifemi layıkiyle yerine getirmeye sizlere hizmet etmeye çalıştım. En ihtiyaç duyduğunuz anda; Siyasi Parti, kişi, kurum, Memleket, ırk, dil, din vs ayrımı yapmadan 7/24 yanınızda olmaya gayret gösterdim.Spor organizasyonlarının nitelik ve niceliklerinin artmasından, Şehrimizdeki gençlerimizin sporla iç içe olmasına katkının yanında, yeni spor tesislerinin yapımına kadar hizmet etmeye çalıştım. Bu süre zarfında çalışma şansı bulduğum; başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na , Memleketime hizmet etme Şerefine sahip olmama vesile olan Sayın Adem Murat Yücel’e, kısa sürede olsa çalışma şansı bulduğum Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e, Antalya Milletvekillerimize , Kaymakamlarımıza, Siyasi Parti İlçe Başkanlarımıza, Alanyaspor Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu’na ,başta Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu olmak üzere tanışma ve çalışma şansı yakaladığım tüm Spor Federasyon Başkanlarına, Basın kuruluşlarının değerli başkanlarına ve basın mensuplarına, Sivil Toplum Örgütlerinin kıymetli başkanlarına, Belediye Başkan Yardımcılarımıza ve Birim Müdürlerimize, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının değerli Müdürlerine, Mahalle Muhtarlarımıza, bayrağı kendisinden devraldığım Sevgili Saim Kanlı ağabeyime, Alanya’da bulunan tüm kulüp başkanlarına, sporcu kardeşlerime ve herşeyden önce Belediye Spor Müdürlüğünde cefakarca ve fedakarca çalışan ;birbirinde kıymetli çalışma arkadaşlarıma, başta kıymetli eşim ve evlatlarım olmak üzere teşekkürü bir borç bilirim.Bu minvalde; mizacımda olmasa da, kalbini kırıp üzdüğüm olduysa herkesten helallik istirham ederim..Sizleri en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyor, Saygılarımı sunuyorum.Allah’a emanet olunuz" diyerek duygu dolu anlar yaşadı. Uğur, emeklilik sürecine girse de Alanya'ya olan sevgisinin ve bağlılığının hiçbir zaman değişmeyeceğini belirtti.