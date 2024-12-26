Alanya Kent Konseyi, 2024 yılında Başkan Nurhan Özcan’ın liderliğinde yoğun ve verimli bir çalışma yılı geçirdi. Kentin öncelikli sorunlarına çözüm üretmek ve vatandaşların beklentilerini karşılamak amacıyla yıl boyunca düzenlenen toplantılar, alınan kararlar ve hayata geçirilen projeler, etkileyici bir performans sergiledi.

Konsey, toplamda 83 saat süren toplantılarla kentin farklı sorunlarını masaya yatırırken, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla 37 ayrı paydaş toplantısı gerçekleştirdi. Bu süreçte, Alanya Belediye Meclisi’ne sunulan 11 tavsiye kararı, oy birliği ile kabul edilerek kente katkı sağlayan somut adımlara dönüştü. Ayrıca, halkın beklenti ve önerilerini doğrudan gündeme taşıyan iki genel kurul toplantısı düzenlendi.

Sosyal, kültürel ve eğitime yönelik düzenlenen 26 etkinlik, toplumun geniş kesimlerine ulaşırken, Alanya Kent Konseyi’nin gerçekleştirdiği iki proje Türkiye genelinde örnek uygulama olarak kabul edildi. Konsey, aynı zamanda üç stratejik işbirliği protokolü imzalayarak Alanya için uzun vadeli faydalar sağlayacak adımlar attı.

Yıl boyunca hazırlanan 10 kapsamlı raporla kentin öncelikli sorunlarına dair çözüm önerileri sunulurken, bu çalışmalar Alanya Belediyesi’nin stratejik planında belirlenen 21 hedef amacına somut katkılar sağladı. Vatandaşların görüş ve beklentilerini anlamak için düzenlenen iki anket çalışması, alınan kararların ve belirlenen projelerin temelini oluşturdu.

Ulusal platformda da etkili bir rol üstlenen Alanya Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu üyesi olarak, yerel demokrasinin geliştirilmesine katkı sağladı. Bu bağlamda, Türkiye genelinde gerçekleştirilen beş ulusal toplantıya katılarak Alanya’nın sesini ulusal düzeyde duyurdu ve diğer kent konseyleriyle iş birliği içinde hareket etti.



Alanya Kent Konseyi, 2024 yılındaki bu yoğun çalışmaları ve elde ettiği başarılarla, kentin gelişimine öncülük etmeye devam edeceğini bir kez daha kanıtladı. Bu başarılar, Alanya halkının refahı için sürdürülecek kararlı adımların habercisi olarak görülüyor.

ELEKTRİK FATURALARI VATANDAŞA DAHA FAZLA YÜK OLMAMALI

2024 yılı sona ererken, ülke genelinde elektrik tüketimindeki yeni düzenleme dikkat çekti. Meskenlerde yıllık 5000 kilowatt’ı aşan tüketimlere %60 daha fazla ödeme zorunluluğu getirilmesi, Alanya gibi yaz ve kışta yoğun elektrik kullanılan bölgelerde büyük bir sorun teşkil edecek.

Konsey Başkanı Özcan, bu konuda net bir mesaj verdi:

"Alanya’da doğalgaz hatlarının hala tamamlanmamış olması, elektrik fiyatlarındaki bu artışı vatandaşlar için daha da ağır bir hale getiriyor. Alanya’nın, bu gibi altyapı eksiklikleri nedeniyle ekonomik yük altına girmesi kabul edilemez. Doğalgaz projelerinin acilen tamamlanması gerekiyor. Bu düzenleme halkın üstüne büyük bir yük getirecektir. Elektrik fiyatının artışının bütün kalemlere zam geleceğinin belirtisidir. Bunun bölgeler bazında dikkate alınarak uygulanması yerinde olur."

MUTLU YILLAR ALANYA: BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Alanya Kent Konseyi, 2024 yılındaki yoğun çalışmalarının ardından, 2025 yılında da vatandaşların sesi olma, kentin sorunlarına çözüm üretme ve Alanya’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam edecek.

Yeni yıl mesajında Başkan Nurhan Özcan, Alanya’da yaşayan 120 milletten insanın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. “Alanya’nın kronikleşmiş sorunları ancak ortak akıl ve dayanışma ile çözülebilir. Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, eleştiriye açık ve çözüm odaklı bir anlayışla, ‘Alanya için, Alanya ile birlikte’ demeye devam edeceğiz. Sorunların üzerini örterek değil, cesurca konuşarak ve el birliğiyle harekete geçerek hak ettiğimiz geleceği inşa edebiliriz,” diyen Özcan, vatandaşlara birlikte güçlü olma çağrısında bulundu.

Alanya Kent Konseyi, yeni yılın Alanya için umut, dayanışma ve başarılarla dolu bir yıl olması dileğiyle tüm Alanya halkının yeni yılını kutladı:

“Mutlu yıllar Alanya! Ortak değerimiz olan bu güzel kenti birlikte daha ileri taşıyacağız.”