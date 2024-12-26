Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya-Anamur arasında denizlerde 26 Aralık 2024 sabahından itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, 27 Aralık 2024 tarihinde ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yetkililer, bu süreçte denizcilerin ve balıkçıların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını öneriyor. Tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor.





Kaynak: Haber Merkezi