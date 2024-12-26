Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya'nın sahillerinde bulunan kaçak yapılara karşı sert bir duruş sergiledi. Sahillerdeki dalgakıran ve gazebo gibi yapıların varlığından bahseden Ürkmezer, bu konuyla ilgili Perşembe günü Antalya’da gerçekleştirilecek toplantıda detaylı projelerin ele alınacağını duyurdu.



Kaymakam Ürkmezer, “Amacımız hem halkın hem de turistlerin faydalanabileceği bir düzen kurmak” dedi ve denize girmenin halkın hakkı olduğunu vurgulayarak bu hizmetin tamamen ücretsiz olmasının mümkün olmadığını belirtti. İşletmelerin avantajlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Ürkmezer, sahil kullanımında düzenin sağlanmasının önemine dikkat çekti.



“Kaçak yapılar ve kurallara aykırı düzenlemelerle mücadelede kararlıyız” diyen Ürkmezer, “Sahillerimizin halka açık ve en güzel şekilde düzenlenmiş olması bizim önceliğimizdir” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, denetimlerin sıklaştırılacağına dair söz veren Ürkmezer’in açıklaması yerel halk arasında memnuniyetle karşılandı.