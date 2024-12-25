Alanya’da meydana gelen aşırı yağış, kenti adeta felç etti. Metrekareye düşen 124 kilogram yağışın ardından caddeler suyla dolarken, derelerin taşması ve birçok iş yerinin su altında kalması büyük bir kaosa neden oldu. Alanya, Antalya Bölgesi’nde en çok yağış alan ikinci ilçe olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suyun birikmesini önlemek için rögarları temizleyerek tahliye çalışmalarına hız verdi. Meteoroloji ise, artan yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi