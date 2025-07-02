Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Alanya Kaymakamlığı görevine kısa süre önce atanan Şakir Öner Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Hem yeni görevinde başarı dilemek hem de cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi sunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Alanya’daki basın camiasının yapısı ve çalışmaları da konuşuldu. Gazeteciliğin toplumsal sorumluluğuna ve kamu yararına hizmet eden yönüne vurgu yapılan görüşmede, ALGC’nin yürüttüğü çalışmalar aktarıldı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, karşılıklı iyi dilekler ve iş birliği mesajları verildi.

‘YENİ GÖREVİNİZ ALANYAMIZA HAYIRLI OLSUN’

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, “Cemiyetimizin yaklaşık 80 üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin büyük çoğunluğu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen sarı basın kartı sahibidir. Aynı zamanda, sürekli basın kartına sahip olan emektar üyelerimiz de oldukça fazladır. Cemiyetimizin tüzel kişiliği, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi’ne bağlıdır. Bildiğiniz üzere, Küresel Gazeteciler Konseyi, ülkemizin medya alanındaki lobi faaliyetlerine de destek vermektedir. Dünya genelinde 80 ülkede ve ülkemizin 81 ilinde temsilcilikleri bulunmaktadır. Yabancı ülkelerdeki temsilciler, Türk dostu gazetecilerden oluşmaktadır ve Türkiye’nin uluslararası kamuoyundaki itibarına katkı sağlamakta, lobi çalışmalarına destek vermektedirler. Biz de cemiyetimizin Küresel Gazeteciler Konseyi’ne bağlı olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Konseyin Alanya’da da bir temsilciliği bulunmaktadır ve bu temsilcilik aynı zamanda bizim ofisimizdir. Yani ofisimiz, Küresel Gazeteciler Konseyi Alanya Ofisi olarak da faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim aynı zamanda cemiyetimizin onursal başkanıdır. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Cemiyetimiz, üyelerimiz ve üye kuruluşlarımıza faydalı olmak, onları temsil etmek dışında Alanyamıza, bölgemize ve ülkemize de faydalı olmak için çalışmalar yürütmektedir” dedi.



‘NAZİK ZİYARETİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “10 Ocak'ta kutlanan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü'nün aynı tarihe denk gelmesi bence bir tesadüf değil. Çünkü her iki meslek de kamusal alanda, kamunun menfaatine, toplumun hayrına olacak işlerde emek veren, çaba sarf eden meslek gruplarıdır. Bu yönüyle birbirine oldukça yakın meslekler olarak değerlendiriyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 80 civarında gazeteci kardeşimizin, arkadaşımızın üye olduğu bu cemiyetin faaliyetlerinde dün olduğu gibi, bugün ve yarın da üstün başarılar elde etmenizi temenni ediyorum. Bu nazik ziyaretiniz için şahsım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık” ifadelerini kullandı.