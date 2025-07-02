Alanya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yıldönümüne ev sahipliği yaptı. Kutlamalar, Kızılkule önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Öztürk, sahil güvenlik botuyla denize açılarak vatandaşları selamladı ve bu vatan için canlarını feda eden aziz deniz şehitlerimizin anısına denize çelenk bıraktı. Gün boyu süren kutlamalarda, sup board gösterisi, tekne korteji, yüzme yarışları, denizden tabak alma, tekne halat çekme ve geleneksel yağlı direk gibi heyecanlı yarışmalar düzenlendi. Kaymakam Öztürk, yağlı direk yarışını kazanan yarışmacıya ödülünü takdim etti.

Program sonunda, organizasyonda emeği geçen Alanya Belediyesi'ne, Liman Başkanlığı'na ve kutlamalara katılan tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileten Kaymakam Öztürk, bu özel günün coşkusunu vurguladı. Kutlama programı, Soğukkapı Plajı'nda gerçekleştirilen gece yüzmesi ve ışık gösterisiyle sona erdi.

