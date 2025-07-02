Alanya, son dönemde yaşanan şaşırtıcı bir olayla tekrar ülke gündemine oturdu. İskele bölgesinde, bir ara sokakta bulunan türkü barın önünde, bir grup kadın turistin uluorta, herkesin gözü önünde idrarını yapması çevrede büyük şaşkınlık ve tepki yarattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu olaya ne belediye görevlilerinin ne de emniyet güçlerinin müdahale etmediği görüldü. Duruma tepki gösteren bölge esnafı, "Belediye zabıtaları esnafa gelince hiç düşünmeden ceza keserken, neden bunları görmüyor?" diyerek yetkililere sitem etti.

Yaşanan bu çirkin görüntülerin, turizm kenti Alanya'nın imajına zarar verdiği ve benzer olayların önüne geçilmesi için acil önlem alınması gerektiği belirtiliyor.