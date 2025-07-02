Okulların tatil olması ve yaz sezonuna girilmesiyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, 2023 yılında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde hizmete açtığı Karavan Park, ziyaretçi akınına uğruyor. Karavanlarını garajlarından çıkarıp Akdeniz’in mavi sularıyla buluşmak isteyen tatilciler, konforlu ve güvenli olması sebebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavan Park’ı tercih ediyor. Karavan Park, denize yakın konumu, elektrik, altyapı, tuvaletler, duş alanları, mutfak ve çamaşırhane gibi sosyal donatı alanlarıyla modern bir kamp hizmeti sunuyor. Bir karavan tatili için her türlü konfor ve imkanın sunulduğu park alanında misafirler, güven içinde tatilin tadını çıkarıyor.



KARAVAN PARK ANTALYA’DAKİ YAZLIK EVİMİZ OLDU

Tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte Isparta’dan Antalya’ya gelen Mehmet Atakan, Karavan Park’ın Türkiye’de eşi benzeri olmadığına dikkat çekerek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavan Park’ı gördükten sonra başka karavan park yerlerini de tecrübe ettikten sonra anladım ki böyle bir tesis Türkiye’de yok. Çünkü konakladığımız diğer tesislerde eksiklikler çok fazlaydı. Ama bu tesiste eksik yok. Özellikle hijyen konusunda çok titizler. Çamaşırhane, mutfak, lavabolar ve duşlar her gün titizlikle temizleniyor. Yeşilliğin içinde denize çok yakın huzurlu bir kamp alanı. Çocuklarımız burada çok eğleniyor, bisiklete biniyor, top oynuyor. 24 saat güvenlik hizmeti var. Burası sanki Antalya’daki yazlık evimiz oldu. Karavan tatili yapan herkese Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı öneriyorum” diye konuştu.

GÜVENLİ, KONFORLU VE HUZURLU

Leyla Atakan ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavan Park’ın kendisine kampçılığı ve karavancılığı sevdirdiğini söyleyerek, “Rahatlık, özgürlük ve konfor açısından çok memnunum. Burası doğanın içinde, merkezi bir lokasyonda denize, alışveriş merkezine, eczane ve markete hemen ulaşabileceğimiz bir konumda” dedi.



HER YAZ GELİYORUM

Kocaeli’den ailesiyle beraber Antalya’ya tatile gelen ve Karavan Park’ta konaklayan Adem Perçen de “Açıldığı günden beri üç yazdır Karavan Park’a geliyoruz. Burada tatillerimiz çok güzel geçiyor. Üç çocuğum burada güven içinde özgürce oynuyor, eğleniyor. Banyo, duş, tuvalet ve mutfak her zaman tertemiz pırıl pırıl. Personeller çok ilgili ve yardımsever. Karavan Park’a her yaz gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HERKES GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELSİN

Ankara’dan üç çocuklarıyla beraber Karavan Park’a gelen Serkan ve Feride Melek Güney ailesi ise, “Burada ilk kez konakladık ve ailecek çok memnun kaldık. Antalya’ya gelmeden önce birkaç noktada konakladık ama gördüm ki burası Türkiye’de örnek gösterilecek bir karavan park yeri. Bir ailenin otel konforunda rahat etmesi için her şey mevcut. Denize 5 dakika yürüme mesafesinde, market ve alışveriş merkezi gibi yerlere çok yakın bir konumda. Tesiste güvenlik ve kamera sisteminin olması bizi rahat ettiriyor. Çocuklarım arkadaşlarıyla özgürce oyun oynayabiliyor. Hatta Büyükşehir ekipleri sinekler için ilaçlama yapıyor. Huzurlu ve sakin bir