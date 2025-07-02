Türkiye'nin dört bir yanında ormanlarımızı tehdit eden yangınlarla mücadele sürerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, birçok noktadaki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre; İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde, Manisa'nın Akhisar, Kula ve Saruhanlı ilçelerinde ve Bilecik'in Vezirhan beldesindeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesi ve Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki yangınlarda da büyük ölçüde kontrolün sağlandığı belirtilirken, bu bölgelerde soğutma çalışmalarının hızla devam ettiği ifade edildi. Yumaklı, yangınlarla mücadelede canla başla çalışan tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir" dedi.

Ancak sevindirici haberlerin yanı sıra önemli bir uyarı da geldi. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki bir haftalık süreçte yangın riskinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, vatandaşları olası yangınlara karşı son derece dikkatli olmaya çağırdı. Bakanlığın bu konuda vatandaşlardan beklentileri ise şöyle sıralandı:

Anız yakmayın.

Ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakmayın.

Sigara izmaritlerini doğaya atmayın.

Çöp ve atıkları ormanlık alanlara veya doğaya bırakmayın.

Tarım makineleriyle çalışırken yanınızda mutlaka su tankeri bulundurun.

Herhangi bir duman veya alev fark ettiğinizde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın.

Bakan Yumaklı, açıklamasını "Asıl başarı yangınları söndürmek değil, hiç çıkmasını sağlamaktır" sözleriyle sonlandırarak, ormanların korunmasında toplumsal bilinç ve iş birliğinin kritik rolünü bir kez daha vurguladı.