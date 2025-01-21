Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’nde R.T. yönetimindeki otomobil ile H.Ş.’nin kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından R.T. yaralandı, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu.

Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı sürücü R.T., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Alınan bilgilere göre, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililerin, kazanın nedenlerini araştırarak benzer olayların önüne geçmek için çalışmalara başlaması bekleniyor.