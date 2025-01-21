Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde gece yarısı yangın çıktı. Olay, sabah saatlerinde otelin restoran katında başladı ve alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, olayla ilgili yaptığı açıklamada vefat edenlerden ikisinin panikle atlamak suretiyle hayatını kaybettiğini aktardı; biri otel görevlisi, diğeri ise misafir olarak belirtildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olay hakkında bilgi vererek, "Saat 03:27’de çıkan yangına müdahale için çeşitli kamu kurumlarından toplamda 267 personel ile müdahale edilmiştir," şeklinde konuştu. Bakan Yerlikaya ayrıca hayatını kaybedenlere rahmet dilerken yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise olayın derin üzüntüyle karşılandığını ifade ederek "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz," dedi.



Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dört başmüfettiş görevlendirildiği de bildirildi. Her iki bakan da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitmekte olduğu öğrenildi.

Oteldeki tatilcilerin güvenliği sağlanarak başka otellere tahliye işlemleri gerçekleştirildiği belirtilirken, yangın söndürme çalışmaları devam etmekte. Bu trajik olay Türkiye'nin önemli turistik bölgelerinden birindeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gündeme getiriyor.