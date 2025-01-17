Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi, Yenilmez Caddesi’nde bulunan bir kahvehaneye gece saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırı, bölgede büyük bir infial yarattı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya giren iki kişi, 50 yaşlarındaki kahvehane sahibi M. Ö.’yü kalbinden bıçakladı.

Saldırganlardan biri elinde bir bıçak ve alkol şişesiyle yaklaşık 20 dakika boyunca yerde yaralı vaziyette yatan M.Ö.’nün başında bekleyerek ilk yardım yapılmasına engel oldu. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak saldırganı etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı. Kaçan diğer şahıs ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olay sonrasında hastaneye kaldırılan M.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bölge halkı bu tür şiddet eylemlerinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.