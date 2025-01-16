Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde ve servis araçlarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu uygulamalar kapsamında toplamda 5 internet kafe, 2 kıraathane, 12 park bahçe, 1 iddia bayi ve 1 çay evi kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca toplamda 152 şahıs sorgulanırken, özellikle okul servislerine odaklanıldı. Kontrol edilen 21 okul servisi içerisinde; iki servise toplamda 1.986 TL para cezası kesildi. Bunun yanı sıra yoklama kaçağı olan iki şahsa da tebligat yapıldı.



Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ifade ederek çocukların güvenliği için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladılar. Uygulamanın amacının sadece cezai işlemler değil; aynı zamanda toplumsal bilinci arttırmak olduğu belirtildi. Alanyalı vatandaşlar ise yapılan denetimlerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.