Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen aranan şahısları yakalama çalışmalarında önemli bir başarıya imza atıldı. “Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık” ve “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından toplamda 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari K.Y., yapılan operasyon sonucunda yakalandı.



Yakalanan K.Y., gerekli işlemlerin ardından hemen cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, toplumsal güvenliği sağlamak adına aranan şahısların tespit edilmesi ve adalete teslim edilmesi hususunda kararlılıklarını sürdürdüklerini belirttiler.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bu tür operasyonlarla suçla mücadeledeki kararlılığını vurgulayan yetkililer, halkın güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler.