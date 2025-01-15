Alanya Mola Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Oba Birlik Taksi durağına ait bir taksi şoförü, bir bisikletli turiste saldırdı. İddiaya göre, şoför, bisikletliye aracına vurduğunu söyleyerek tehditte bulundu ve ardından tokat attı. Olay yerine polis çağrıldı, ancak taksici hızla bölgeden uzaklaştı. Alanya Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi, olayın ardından taksici hakkında işlem başlatma kararı aldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, sürücüyü tespit ederek 13 bin 579 TL para cezası uyguladı. Bu olay, yerel halk ve turistler arasında güvenlik konularının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi