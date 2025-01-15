2023 yılının Haziran ayında Alanya’da meydana gelen ve geniş yankı uyandıran taciz olayıyla ilgili olarak, 28 yaşındaki H. T., iş arkadaşlarının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Kadın şikayetçiler, H. T.’nin izinsiz bir şekilde etek altı görüntüler çekip bunları kişisel bilgisayarında sakladığını iddia ederek hukuki süreç başlattılar.

Olayın ardından polis, H. T.’yi karakola götürerek ifade aldı; ancak sanık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şikayet sonrası yaşanan dikkat çekici gelişmeler arasında, H. T.’nin ailesinin mağdur kadınları tehdit ederek şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştığı öne sürüldü. Fakat kadınlar tüm tehditlere rağmen davalarından vazgeçmemekte kararlı olduklarını gösterdiler.

İlk duruşmada sanık H. T., mahkemeye katılmadı; bu durum mahkeme tarafından zorla getirilme kararı çıkarılmasına yol açtı. Dün gerçekleştirilen ikinci duruşmaya ise sanık avukatıyla birlikte katıldı ve mahkeme, H. T.'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşmanın 4 Şubat 2025 tarihinde yapılacağı bildirildi ve sürecin takip edileceği belirtildi. Olayla ilgili gelişmelerin dikkatle izlenmesi bekleniyor.







KAYNAK: Gündem Alanya