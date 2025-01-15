Alanya’da, 2024 yılı içerisinde kişilere karşı ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda önemli oranlarda düşüşler kaydedildi. Resmi verilere göre, malvarlığına karşı suçlar bir önceki yıla oranla yüzde 37.8 oranında azaldı. Bu tür suçların aydınlatma oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 92’ye yükseldi.

Kişilere karşı işlenen suçlar da benzer bir trend göstererek yüzde 15.3 oranında düştü; bu alandaki aydınlatma oranı ise dikkat çekici bir şekilde yüzde 98.6’ya ulaştı.



Alanya’nın huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik görevlilerine teşekkür eden yetkililer, bu başarıların arkasındaki ekiplerin özverili çalışmalarının altını çizdi. Bu olumlu gelişmelerin sürmesi için toplumun güvenliği adına atılan adımların devam edeceği vurgulandı.



