Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada düzenlediği operasyonlarla suç örgütlerine ve kaçakçılığa ağır bir darbe indirdi. Yapılan aramalarda silahlar, kaçak sigara ve içki ele geçirilirken, aranan suçlular da yakalandı. Emniyet, suçla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Yapılan aramalarda, ev ve iş yerlerinde 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 51 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca, bu operasyon kapsamında Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen çeşitli aramalarda kaçak malzemeler de ortaya çıkarıldı. Bu aramalar sonucunda, toplamda 162 bin adet boş/dolu makaron, 1.490 paket kaçak sigara, 652 litre kaçak içki, 17 adet kaçak elektronik sigara ve 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bunun yanı sıra, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Rusya’nın yetkili makamlarınca yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle "Dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle aranan bir kişi ve 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs da dahil olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan şahıslardan biri İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 5 şahıs cezaevine konuldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, suça ve suçlulara yönelik mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, toplumun güvenliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi alacaklarını belirtti. Operasyonların düzenli olarak süreceği ve kaçakçılıkla mücadelede daha fazla adım atılacağı ifade edildi.