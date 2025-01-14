Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11-12-13 Ocak 2025 tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamanın amacı, bölgedeki trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek olarak belirlendi.



Yapılan kontrollerde toplam 1180 araç incelendi. Bu süreçte, 472 araç ve sürücüye toplamda 1 Milyon 917 bin 830 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, düzenlenen uygulamalar kapsamında 33 araç trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin devam edeceğini belirterek, sürücülere kurallara uymalarının önemini vurguladı. Trafik güvenliği için herkesin dikkatli olması gerektiğinin altını çizen yetkililer, vatandaşların bu tür uygulamalara destek vermesinin önemli olduğunu ifade etti.



