Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 10-11-12 Ocak 2025 tarihlerinde genel trafik uygulamaları düzenleyerek sürücülerin ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 1.859 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 159 araca toplamda 577.268 TL cezai işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi. Ayrıca yapılan kontroller sırasında 2 araç ve 1 şahıs yakalandı.



Jandarma yetkilileri, vatandaşların kurallara uyması durumunda daha güvenli bir trafik ortamı oluşacağını vurgulayarak benzer denetimlerin devam edeceğini açıkladı.