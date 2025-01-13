Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, "Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçuna yönelik olarak başlatılan projeli çalışmada önemli bir başarıya imza attı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen üç aylık çalışma sonucunda ilimizde bazı kadınların zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde edildi.

Bu bilgiler ışığında şüphelilerin yakalanması ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla il merkezinin yanı sıra İzmir ve Adana illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Oyunbozan Operasyonu” gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda toplamda 23 mağdur kurtarılırken, 8’i erkek olmak üzere toplam 15 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında; 7 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 172 adet fişek, ayrıca 352.725 Türk Lirası, bir miktar döviz ile çok sayıda dijital materyal ve cinsel içerikli malzeme yer aldı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçlarından adli makamlara sevk işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte 13 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün bu operasyonu, insan kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı mücadelelerinin bir parçasını oluşturuyor ve toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.