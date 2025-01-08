Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alantur Mevkii'nde gerçekleştirdiği uygulama sırasında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dur ihtarında bulundu. Ancak motosiklet sürücüsü V.K. (27), polisin uyarısına yanıt vermeyerek hızla ilerlemeye devam etti. Dur ihtarına uymayan V.K., bir polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olayın ardından ambulans çağrıldı ve yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan sürücü V.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde polis memurunun hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi