Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde son bir hafta içinde yaptığı çalışmalar ve operasyonlarda önemli başarılar elde etti.

Yapılan açıklamaya göre, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan 13 ayrı olayda 20 şüpheli şahıs yakalandı ve bu kişilerden 16'sı tutuklandı. Ayrıca, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan toplam 137 olayda 142 kişi gözaltına alındı.

Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranan 12 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Bu süreçte toplamda gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde ise 43 oturumda 1.224 katılımcıya uyuşturucu bağımlılığına dair bilgiler verildi.

Operasyonlar sırasında 236 bin 092 adet sentetik ecza, 717 adet (yaklaşık 13.274 kullanımlık) Sentetik Kannabinoid (A4), 373,88 gram esrar, 85,41 gram kokain, 24,17 gram metamfetamin, 9,60 gram eroin, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 27 adet fişek ile bir miktar döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri yapılan operasyonların devam edeceğini vurgulayarak toplum sağlığını tehdit eden bu tür suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturmalar titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.