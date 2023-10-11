Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Çabun, Yeniden Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Alanya Yenilikçi İş İnsanları Dernek (ALYİD) Başkanı Avni Erdoğan, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül'ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, "Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Hasan Çapun, yönetim kurulu üyeleri ve ALYİD Dernek Başkanı Avni Erdoğan ile birlikte İlçe Teşkilatımızı ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Çapun ise, "MHP Alanya İlçe Başkanlığı olağan kongresi sonrası yeniden güven tazeleyen İlçe Başkanı Mustafa Sünbül'ü ve yönetim kurulu üyelerini kutluyor, çalışmalarında bir kez daha başarılar diliyorum." diye konuştu.

