İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adaylığı kesin gözüyle bakılan eski Konaklı Belediye Başkanı ve önceki dönem İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı "Alanya bizim sevdamız" başlıklı paylaşımı ile binlerce beğeni aldı. Sönmez'in paylaşımı, 2 gün içinde taraflı tarafsız birçok kişinin yorum ve beğenisini kazandı.

İşte Sönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: "Alanya bizim sevdamız.

Bu şehri müdafâ edecek kadroların sistematiğini hülyalarımızda oluşturmak üzereyiz.

Tüm çaba ve emeklerimiz tek bir amaç içindir.

Hedefimiz yalın ve tektir.

Her şeye rağmen mücadelemize devam ediyoruz, edeceğiz.

Çünkü yapabileceklerimizin farkındayız."