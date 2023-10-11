Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Üretken Belediyecilik anlayışımız ile Alanya’mıza kazandırdığımız hizmetleri Sayın Genel Başkanımıza anlattık. Türkmen Beyimizin Alanya’mıza çokça selamları var.” dedi.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE DAVET ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ziyaret esnasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yapımı bitme aşamasındaki Alanya Ülkü Ocakları’nın yeni hizmet binası ve içerisinde kent genelinde devam eden proje ve yatırımların yer aldığı kitapçıkları takdim etti. Başkan Yücel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Alanya’ya kazandırılan hizmetlerin toplu açılış, temel atma programı ve Alanya Ülkü Ocakları’nın yeni hizmet binası açılış törenine davet etti.

YÜCEL: “LİDERİMİZİN GÖRÜŞ VE TALİMATLARINI ALDIK”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye Alanya’daki projelerle ilgili bilgiler verdiğini anlatarak şunları kaydetti; “Sayın Genel Başkanımız, Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımıza 'Üretken Belediyecilik' anlayışımızla hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve devam eden yatırımlarımız hakkında bilgiler verdik. Sayın Genel Başkanımızı, Alanya'mıza kazandırdığımız eserlerimizin toplu açılış, temel atma programı ve Alanya Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı'mızın yeni hizmet binasının açılış törenlerine davet ettik. Alanya'mıza hizmet şiarımıza övgüyle yaklaşan ve her zamanki gibi yakın ilgi gösteren Türkmen Beyimize şükranlarımı sunuyorum. Liderimizin görüş ve talimatlarıyla, Alanya'mız için partimizin üretken belediyecilik anlayışıyla ilk günkü hizmet aşkımızla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, bütün Alanya halkına sevgi ve şükranlarını iletti.”