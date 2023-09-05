CHP’de Bülent Kandemir başkanlığında seçimi kazanarak göreve başlayan CHP Alanya İlçe Yönetimi bir taraftan hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederken, diğer taraftan da tanışma ve nezaket ziyaretlerini planladı. CHP İlçe Yönetimi ilk ziyaretini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e gerçekleştirdi. Başkan Bülent Kandemir ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile dün sabah 15.00’de Antalya’da olan heyet Başkan Böcek ile makamında bir araya geldi. Ziyarette CHP İlçe Başkanı Kandemir, Başkan Böcek’e yönetim kurulu üyelerini tanıttı ve örgüt olarak yapmak istedikleri çalışmalardan söz etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek makamında kabul ettiği CHP Alanya heyeti ile sıcak ve samimi geçen sohbette başarı dileklerini iletti. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Kandemir, kabulü için Başkan Böcek’e teşekkür etti. Başkan Böcek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP Alanya heyetine teşekkür etti.

